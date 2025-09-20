VaiOnline
Villagrande.
21 settembre 2025 alle 00:12

Maestro dei coltelli, Federico Mereu brilla alla fiera di Parigi 

Federico Mereu è la star internazionale dei coltelli da cucina artigianali. Per gli esperti del settore, i suoi sono i migliori al mondo. Il 32enne artigiano di Villagrande ha ottenuto il riconoscimento alla Sisac Paris knife show, una delle fiere più importanti a livello internazionale dedicata al coltello. L’evento, che si è svolto nei giorni scorsi nella capitale francese, ha confermato la sua maestria in una delle vetrine più autorevoli del panorama mondiale.

Mereu ha saputo trasformare una passione in un mestiere. Dopo anni trascorsi nel mondo della ristorazione, ha deciso di dedicarsi alla realizzazione di coltelli da cucina artigianali, fondendo precisione, creatività e rispetto per la tradizione. Nel suo laboratorio ogni lama prende forma attraverso un lavoro meticoloso: bilanciamento, affilatura, scelta dei materiali e cura del dettaglio diventano i tratti distintivi di coltelli che non sono semplici strumenti, ma vere e proprie estensioni della mano di chi li utilizza. Le sue creazioni spaziano dai coltelli personalizzati su misura, pensati per chef e appassionati, fino a pezzi unici destinati a collezionisti.

Oltre alla produzione, Mereu offre servizi di restauro di coltelli antichi e moderni, riparazione e rifacimento dei manici in legno, corno, affilatura professionale e lucidatura. Non mancano le incisioni personalizzate, che conferiscono a ogni coltello un valore esclusivo. (ro. se.)

