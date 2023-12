Maestri del lavoro, consegnate 22 Stelle al merito 

La Sardegna ha 22 nuovi Maestri del Lavoro, 12 uomini e 10 donne che si sono distinti durante la loro carriera professionale per qualità, impegno e buona condotta. Ieri mattina si è tenuta la cerimonia di consegna delle Stelle al merito del lavoro, al Palazzo Regio di Cagliari e in concomitanza col resto d'Italia, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dall'istituzione dell'onorificenza avvenuta nel 1923. Un momento molto sentito, che in genere si svolge in occasione della Festa del lavoro il 1° maggio, nel quale si è rimarcato il valore del lavoro e dell'impegno delle persone per migliorare le rispettive comunità. «Avete dato il vostro esempio», il messaggio del prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis in apertura di cerimonia. «Siete riusciti a incarnare al meglio i dettami della nostra costituzione, soprattutto dell'articolo 4 che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro».

I premiati

Per il 2023 le nuove Stelle al merito del lavoro sono per Maria Antonella Bagella (residente a Sassari, azienda di appartenenza Banco di Sardegna), Massimo Bernardino (Monserrato, Green Land), Maria Branchini (Loiri Porto San Paolo, Poste Italiane), Costanza Capita (Martis, Banco di Sardegna), Massimo Luca Comassi (Porto Torres, Fiume Santo SpA), Maria Antonietta Concu (Nuoro, Poste Italiane), Pierandrea Cossu (Cagliari, Gruppo Ferrovie dello Stato), Vittorio Cossu (Sennori, Intesa San Paolo), Andrea Antonello Fais (Olbia, e-distribuzione), Patrizia Fenu (Cagliari, Enel Green Power), Ernesto Loi (Villagrande Strisaili, Enel Green Power), Massimo Marcello (Musei, Terna Rete Italia), Valeria Paschina (Assemini, Centro Studi e Assistenza dell'Artigianato), Stefano Pillosu (Cagliari, Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite), Donatella Pintauro (Quartu Sant'Elena, Grendi Trasporti Marittimi), Maria Cristina Rita Pintus (Sassari, Matrica SpA), Stefano Pisu (Nurallao, Banco di Sardegna), Antonio Puddu (Quartucciu, Rai), Marinella Puligheddu (Calasetta, Banco di Sardegna), Giuseppe Tanca (Codrongianos, Poste Italiane), Bruno Ucchesu (Assemini, Banco di Sardegna) e Maria Bonaria Zedda (Oristano, Poste Italiane).

I sindaci

I 22 nuovi Maestri del Lavoro sono stati accompagnati dai sindaci dei rispettivi comuni di residenza, al momento della consegna dell'onorificenza che è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «La cosa più bella di questo momento è che viene dato un riconoscimento a tutte le persone che, col loro lavoro, hanno reso migliori i nostri comuni e con un obiettivo specifico: lasciarli ancora migliori per chi verrà dopo di noi», le parole del sindaco Paolo Truzzu. «Rappresentate la parte migliore della nostra terra, con comportamenti virtuosi per le comunità: l'importanza del senso del bene comune ci restituisce fiducia in un momento difficile», ha aggiunto Ada Lai, assessora regionale al Lavoro.

