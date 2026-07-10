Maestri d’eccellenza, Carta tra i nove finalisti 

Graziella Carta, fondatrice dello Studio Pratha di Sarule, è tra i nove finalisti della quarta edizione del premio “Maestri d’eccellenza” organizzato da Lvmh in collaborazione con Confartigianato Imprese, Camera nazionale della moda italiana e Fondazione Bvlgari.

In particolare, Carta è stata selezionata tra le oltre 250 candidature ricevute da una pre-giuria, composta da esponenti dei 4 partner coinvolti, come una dei 3 finalisti per la categoria “Maestro dell’innovazione d’eccellenza”.

I vincitori saranno decretati il 14 settembre da una giuria d’eccezione, presieduta quest’anno dall’artista Quayola, durante un evento esclusivo presso il Bvlgari Hotel Roma.

Studio Pratha è una fucina creativa nata nel 2017 dall’incontro tra ispirazioni artistiche contemporanee e una raffinata tecnica tessile millenaria, autoctona dell’entroterra sardo.

Intrecciando sui suoi telai alta artigianalità e design, Carta reinterpreta forme e cromie tradizionali attingendo alle sperimentazioni della fiber art e al linguaggio minimalista del Bauhaus.

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