Maestrale, un albero crolla su un’auto 

Paura nel centro storico di Villacidro ieri pomeriggio dove le forti raffiche di maestrale hanno provocato il crollo di due alberi. Il primo, alle 16, è caduto in via Stazione senza provocare danni. Il secondo, un’ora più tardi, è invece crollato in via Parrocchia, abbattendosi su un’auto in sosta: lo schianto ha provocato danni al veicolo, mandando in frantumi il lunotto e deformando la carrozzeria.

A bordo dell’auto al momento del crollo per fortuna non c’era nessuno, e la caduta dell’albero non ha coinvolto passanti.

In via Parrocchia sono intervenuti i vigili del fuoco, una squadra della protezione civile comunale e la polizia municipale. L’albero è stato rimosso e la zona è stata messa in sicurezza. Le operazioni sono state seguite da un gruppo di curiosi. Alle 19,30 la situazione era già tornata alla normalità. (m. m.)

