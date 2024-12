maestrale guastafeste 

A mani vuote. Cabras e la Sardegna devono mandare giù il boccone più amaro: il maestrale con raffiche a oltre 80 km/h spazza via il progetto di ospitare la tappa della Coppa del Mondo 2024 di ciclocross sulla spiaggia di Is Arutas, dove d’inverno il vento da nordovest non fa sconti. A circa due ore dalla partenza della prima prova (quella Élite femminile, alle 13.40), la decisione più dolorosa è stata presa e comunicata dall’Unione Ciclistica Internazionale: «A causa della tempesta di vento che sta passando su Is Arutas e sul resto dell’Isola, è stata presa la decisione di cancellare la terza prova della Coppa del Mondo Uci di Ciclocross. Il comitato organizzatore locale, Flanders Classics, il Comune di Cabras, l’Uci e gli addetti alla sicurezza hanno preso assieme la decisione, perché la sicurezza di corridori, staff, volontari e pubblico non sarebbe stata assicurata. Inoltre, considerando le previsioni meteo per le ore successive e il tramonto alle 17, non è stato possibile il posticipo delle due gare previste (Élite femminili ed Élite maschili)». Va aggiunto che nella notte era andato in fiamme un capanno che doveva fungere da struttura logistica, con il proprietario rimasto ferito (ne parliamo nelle cronache).

La delusione

«Dopo mesi di duro lavoro del comitato organizzatore e tanta passione, condividiamo la delusione di tutti coloro che attendevano con entusiasmo questa giornata, ma la sicurezza degli atleti e del pubblico resta la nostra priorità», è il pensiero di Luca Massa, presidente di Crazy Wheels, l’organizzatore locale a supporto di Flanders Classics. «Questo, però, non è la fine del nostro percorso: torneremo il prossimo anno, più forti e motivati che mai, forti dei feedback positivi ricevuti dai corridori sulla bellezza percorso, per offrirvi un’esperienza ancora più straordinaria. Grazie di cuore per il vostro sostegno e la vostra comprensione». Chi ha comprato il biglietto potrà chiedere subito il rimborso (mail entro domani a info@ucicyclocrossworldcup-sardinia.com) o utilizzarlo l’anno prossimo.

Occasione persa

Ci sarà tempo per riflettere sulla scelta del tracciato (sul quale peraltro sino a tre giorni fa c’era un clima estivo) e su eventuali correttivi. «È stato entusiasmante lavorare alla preparazione di questo grande evento internazionale, caratterizzato da un’organizzazione molto complessa, ed è stato importante lavorare assieme all’associazione sportiva Crazy Wheels con tutti i meravigliosi volontari e al mondo del ciclismo professionistico», ha detto il Sindaco di Cabras, Andrea Abis, ricordando che «crediamo molto in questo progetto che, oltre all’importanza sportiva, ha al centro una filosofia di vita e di promozione del territorio. L’appuntamento è solo rimandato al prossimo anno». Per la manifestazione, dal costo totale di 728.000 euro, la Regione aveva disposto un contributo di 566.000 per avere un ritorno di immagine che la mancata diretta televisiva non ha potuto garantire. I soldi però sono stati spesi. Un danno in più, oltre alla delusione.

