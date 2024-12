Maestrale e neve: l’Isola al gelo 

È un’isola nella morsa del maltempo, fra raffiche di maestrale, ghiaccio e la neve che torna sui monti del Gennargentu, a pochi giorni di distanza dagli ultimi rovesci. All’aeroporto Riviera del Corallo di Alghero il volo Ita delle ore 10.05, proveniente da Roma Fiumicino, è stato dirottato su Cagliari. E se da un lato non risultano persone ferite, nella mattinata ieri, a Macomer si sono vissuti degli attimi di paura, quando un albero è caduto davanti alle scuole di via Roma, con i successivi disagi sulla SS 129.Subito dopo l'ingresso dei ragazzi nell'edificio delle scuole elementari di via Roma, la furia del vento ha sradicato un imponente olmo, nel piazzale antistante le scuole elementari di via Roma, l'istituto "Giannino Caria". Il crollo dell'albero è avvenuto attorno alle 9.30. Per l'intera giornata il forte il vento di maestrale, accompagnato da grandinate e neve, ha interessato l'intero territorio. Inaspettato però lo sradicamento dell’albero. Sul posto sono intervenuti subito gli operai del Comune e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberare la piazza. I bambini e i ragazzi che frequentano le scuole elementari di via Roma, il più antico di Macomer, non hanno però corso alcun pericolo. Altri alberi sono crollati in zone periferiche, ma lontani da strade e abitazioni. La zona di Campeda è stata imbiancata da un misto di neve e grandine, senza però creare difficoltà alla circolazione sulla statale 131.

Oristanese

Paura anche a San Nicolò d’Arcidano col tetto di una casa completamente sradicato e in altre zone fra Barbagia e Ogliastra dove le strade sono state invase da detriti e piante. A Oristano un albero è crollato su un’auto parcheggiata vicino alla scuola dell’infanzia di via Lanusei e tanti episodi simili si sono verificati in città e paesi della provincia. Un centinaio le richieste giunte nelle sale operative dei Comandi dei Vigili del fuoco, impegnati su più fronti fino a tarda notte. Tra le Province più colpite quella di Sassari, con 45 interventi, passando poi per il Cagliaritano (30) e decine fra case e strade nel Nuorese.

Gennargentu

Nessun disagio alla circolazione lungo la SS 389 del Correboi e sulle provinciali fra Desulo e Fonni, con la neve caduta oltre i 1300 metri fra Tascusì, Su Filariu, Separadorgiu e Bruncu Spina. Decine gli appassionati che stanno raggiungendo le zone interne, con la soddisfazione degli operatori turistici, promuovendo ciaspolate in quota per oggi e domani.

Sassarese

Raffiche di maestrale a 70 chilometri orari hanno spazzato via rami e tegole dai tetti di alcune abitazioni del Sassarese, divelto insegne, pali Telecom e dell’illuminazione pubblica. Un centinaio le chiamate al comando provinciale dei vigili del fuoco, andato in tilt già dalle prime ore del mattino. Ad Alghero i disagi si sono sono concentrati sulle strade del lungomare Barcellona e via Lido che, ricoperte di sabbia e posidonia hanno reso difficile il passaggio di pedoni e automobilisti. I sindaci dei maggiori centri della provincia hanno emesso ordinanze di chiusura dei cimiteri, parchi, giardini e aree verdi. A Porto Torres è stata chiusa per ragioni di incolumità anche la provinciale sp 34 che conduce all’area produttiva dove ha ceduto parte della copertura in eterenit del vecchio fabbricato industriale Sarda Laterizi. A Sassari diversi gli interventi portati a termine per la messa in sicurezza dopo il crollo di cornicioni e alberi pericolanti.

Previsioni

Già da oggi, secondo i meteorologi, dovrebbe tornare il sereno, nonostante le temperature ancora rigide.