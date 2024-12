Maestrale a 105 all’ora, giù alberi e pali della luce 

Alberi e pali abbattuti dalle raffiche furiose di maestrale: è il bilancio del passaggio del ciclone nei territori di Arbus e Guspini, dove nella notte fra domenica e lunedì il ventoha raggiunto i 105 chilometri orari mettendo a dura prova tetti e coperture.

A Montevecchio, in via Monticello, dietro la caserma dei carabinieri, è crollato un albero di pino alto 12 metri. Le radici sono uscite dalla terra provocando un’ampia voragine nel terreno. Ad accorgersi del crollo, ieri mattina, un residente, Giuseppe Piddiu, 78 anni, che ha subito avvisato l’ufficio tecnico del Comune e i vigili del fuoco. Ieri mattina gli operai hanno dato avvio alla rimozione dell’albero per ripristinare il traffico.

Dalla ex stazione ferroviaria ottocentesca di Nuraxi, invece, si è staccato un pezzo di cornicione che è caduto da un’altezza di otto metri frantumandosi. Da tempo le associazioni culturali chiedevano un intervento conservativo dell’edificio.

Tra Arbus e la Costa Verde sono tanti gli alberi e i pali della luce abbattuti. Lungo la strada tra la spiaggia di Scivu e la colonia di Is Arenas, un palo è andato a fuoco: sono intervenuti i pompieri del distaccamento di Sanluri che hanno messo in sicurezza la zona. In paese, invece, una macchina è stata centrata da un albero.

A Torre dei Corsari, infine, la veranda di una villetta, di grosse dimensioni e di notevole peso, è stata divelta e si è abbattuta prima sul tetto dell’edificio, distruggendolo, poi sulla copertura di una casa vicina, provocando danni consistenti. (m. s. – s. r.)

