Maestrale a 100 all’ora E la mareggiata mette a rischio la 195 

Il maestrale che ha soffiato a oltre cento chilometri orari ha lasciato segni del suo passaggio, ieri in città come in tutto il Sud Sardegna: molti piccoli danni diffusi, nessuno grave, e non sono stati segnalati feriti. Fin dalla notte, però, non ha smesso di squillare il telefono nella centrale operativa dei Vigili del fuoco, in viale Marconi. Una quarantina gli interventi che hanno richiesto la presenza delle squadre dei pompieri, costretti - come avviene in questi casi - a compilare anche una lista d’attesa degli interventi da eseguire man mano che erano state risolte le emergenze precedenti.

Alberi e rami crollati

La cronaca segnala tre alberi, in qualche caso grossi rami, caduti al suolo dopo che il potentissimo maestrale li aveva sradicati o strappati. In piazza Alcide De Gasperi, il grande parcheggio tra gli uffici comunali in via Sonnino e i caseggiati in via Barone Rossi, un albero è crollato su un’auto in sosta, che è rimasta danneggiata. Assieme ai Vigili del fuoco, sono arrivate anche le pattuglie della Polizia locale per compilare la relazione di servizio: la compagnia assicurativa del Comune dovrà ora risarcire i danni al proprietario del mezzo parcheggiato. Altri due alberi sono venuti giù, sempre a causa del fortissimo maestrale, nel quartiere del Cep, precisamente in via Talete e in via Archimede. Si sono abbattuti contro i muri della scuola primaria, ma i danni appaiono tutto sommato contenuti. Altri arbusti divelti dalla furia del vento sono caduti al suolo, ma senza provocare danni a persone o alle auto. Cosa che è invece accaduta in via dei Giudicati, dove a staccarsi dal tetto di un condominio sono state alcune lastre metalliche, una delle quali ha colpito un’auto in sosta. Anche in questo caso, però, i danni si sono rivelati tutto sommato contenuti.

Mare agitato, problemi sulla Statale 195

La bufera di vento ha provocato una mareggiata nella spiaggia di Giorgino, dilavata fino al punto in cui scorre la Statale 195. Dopo un sopralluogo degli ingegneri del Comune e della Polizia locale, non è stato ritenuto necessario chiuderla al traffico: la stabilità - secondo i rilevamenti tecnici - non sarebbe in discussione. Alla fine, non è stato necessario chiudere la 195 nel tratto che conduce alle quattro corsie. Il mare in burrasca ha sconsigliato di uscire in barca. Lo conferma il fatto che alla sala operativa della Capitaneria di porto non sono arrivate richieste di soccorso in mare, dunque le motovedette della Guardia costiera non sono dovute uscire dal porto per prestare soccorsi.

Un po’ di libeccio e poi subito maestrale

I venti si sono calmati ieri, e non ci sono particolari preoccupazioni. Dall’Ufficio meteo della base di Decimomannu dell’Aeronautica militare, il luogotenente Andrea De Sario prevede che resteranno occidentali e sudoccidentali in rinforzo stanotte: nella mattinata di domani si disporranno da ponente e libeccio per poi tornare al maestrale abbastanza impetuoso nella notte tra domani e martedì.

