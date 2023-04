Maestra sospesa, a scuola alunni e tre ispettori  

E ieri Valditara è intervenuto sottolineando ancora che non ha il potere di revocare provvedimenti disciplinari, ma può disporre ispezioni per verificare la correttezza dei procedimenti medesimi. La competenza disciplinare è esclusiva dell'amministrazione, non degli organi politici. Il ministro, inoltre, rende noto il ministero di viale Trastevere, «si è attivato per avere una relazione dettagliata sul procedimento disciplinare e sul fondamento delle accuse mosse alla docente». L'amministrazione, su richiesta di Valditara, ha incaricato tre ispettori affinché verifichino la regolarità del procedimento e la completezza dell'istruttoria. Il ministero invita quindi «ad attendere l'esito delle verifiche, avendo fiducia nelle istituzioni».

La campanella è suonata alle 8.30. Subito dopo l’ingresso dei bambini tanti genitori si sono trattenuti nel cortile per discutere del provvedimento che l’Ufficio scolastico provinciale ha inflitto alla maestra dopo che tre mamme della terza B hanno contestato diversi episodi accaduti in classe, tra cui la recita di preghiere e la realizzazione di un rosario. Due giorni fa però il ministro ha fatto intendere che il provvedimento era arrivato non solo a causa di quegli episodi.

Il rientro a scuola non è stato “normale”. Nella scuola elementare di San Vero Milis ieri è stato il primo giorno di lezioni dopo le vacanze pasquali. Ma anche dopo che la sospensione di Marisa Francescangeli, la maestra che insegna storia, geografia e musica in tre classi dell’Istituto di via Umberto, è diventato un caso nazionale. Anche ieri il ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara, è intervenuto precisando alcuni aspetti e annunciando l’arrivo di tre ispettori.

Il rientro a scuola non è stato “normale”. Nella scuola elementare di San Vero Milis ieri è stato il primo giorno di lezioni dopo le vacanze pasquali. Ma anche dopo che la sospensione di Marisa Francescangeli, la maestra che insegna storia, geografia e musica in tre classi dell’Istituto di via Umberto, è diventato un caso nazionale. Anche ieri il ministro all’Istruzione, Giuseppe Valditara, è intervenuto precisando alcuni aspetti e annunciando l’arrivo di tre ispettori.

L’arrivo

La campanella è suonata alle 8.30. Subito dopo l’ingresso dei bambini tanti genitori si sono trattenuti nel cortile per discutere del provvedimento che l’Ufficio scolastico provinciale ha inflitto alla maestra dopo che tre mamme della terza B hanno contestato diversi episodi accaduti in classe, tra cui la recita di preghiere e la realizzazione di un rosario. Due giorni fa però il ministro ha fatto intendere che il provvedimento era arrivato non solo a causa di quegli episodi.

Il ministro

E ieri Valditara è intervenuto sottolineando ancora che non ha il potere di revocare provvedimenti disciplinari, ma può disporre ispezioni per verificare la correttezza dei procedimenti medesimi. La competenza disciplinare è esclusiva dell'amministrazione, non degli organi politici. Il ministro, inoltre, rende noto il ministero di viale Trastevere, «si è attivato per avere una relazione dettagliata sul procedimento disciplinare e sul fondamento delle accuse mosse alla docente». L'amministrazione, su richiesta di Valditara, ha incaricato tre ispettori affinché verifichino la regolarità del procedimento e la completezza dell'istruttoria. Il ministero invita quindi «ad attendere l'esito delle verifiche, avendo fiducia nelle istituzioni».

Il dirigente

Il dirigente Alessandro Cortese ieri sul provvedimento arrivato dopo la sua relazione in seguito al racconto di tre mamme taglio corto: «Sono stati gli organi competenti a fare le valutazioni del caso». Inutile quindi chiedere se sono stati sentiti altri genitori, oltre i tre che si sono lamentati della maestra, o colleghi di Marisa Francescangeli.

Le opinioni

«Trovo tutto esagerato, sia le contestazioni e sia il provvedimento preso - ha detto Simonetta, una mamma - La maestra aveva chiesto scusa per le preghiere che aveva fatto recitare. La vicenda doveva finire così». Daniela, un’altra mamma presente ieri fuori da scuola, è più critica: «Premetto che non è la maestra di mio figlio, ma se l’episodio fosse capitato nella sua classe avrei anche io avuto da ridire. Siamo a scuola, non in chiesa. La scuola è laica, c’è poco da dire». Alessia, alto genitore: «A mio avviso è sbagliato prendersela con chi si è lamentato. È il provvedimento esagerato». Le tre mamme invece che hanno segnalato diversi episodi alla direzione della scuola continuano a mantenere il silenzio.

In paese

Ieri nel centro storico, a pochi metri dalla scuola, c’era il mercato settimanale. L’argomento per tutti era lo stesso: la sospensione della maestra: «La cosa più giusta sarebbe stata parlare con i bambini - ha commentato Pinuccia Fanari tra una compera e l’altra - Una preghiera non hai mai fatto male a nessuno».

Il ricorso

Intanto stamattina i legali di Marisa Francescangeli, Benedetta Mameli e Domenico Naso, presentano il ricorso al Tribunale del lavoro di Oristano per chiedere l’annullamento del provvedimento. La maestra potrà rientrare in classe il lunedì 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata