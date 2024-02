Maestra-preside, è guerra 

La prima risposta è già arrivata. Marisa Francescangeli, la maestra sospesa dall’insegnamento per novanta giorni perché accusata di aver schiaffeggiato una bambina di dieci anni che frequenta la scuola elementare di San Vero Milis, si è presentata alla stazione dei carabinieri: «Ho presentato una querela contro il dirigente scolastico Alessandro Cortese e la sua vice Rita Guiso - dichiara - Ora basta, non accetto più calunnie». Dal ministero dell'Istruzione intanto si apprende che i funzionari stanno già effettuando le verifiche.

La querela

L'insegnante, 59 anni originaria di Nuoro, che già a marzo scorso era stata sospesa per venti giorni per il caso delle preghiere fatte recitare in classe, ieri si è rivolta ai carabinieri «per segnalare i comportamenti lesivi che queste due persone hanno avuto nei miei confronti in qualità di insegnante». E subito ha dato la propria versione ai militari: «Ho fatto mettere a verbale che ho dato due schiaffi alla bambina per farla riprendere da uno stato di choc – ha ribadito – Non ho maltrattato nessuno e farò di tutto per difendermi da questo accanimento. Tante colleghe mi sono vicine». Marisa Francescangeli nei prossimi giorni incontrerà l’avvocata Elisabetta Mameli (che la assiste anche nella vicenda dell’altra sospensione) e il responsabile territoriale della Uil scuola, Raimondo Pisu.

La storia

Tutto inizia a settembre scorso. Secondo quanto riferito dalla maestra la bambina, seguita anche da un insegnante di sostegno, ad un certo punto sarebbe scappata per poi fermarsi improvvisamente e non parlare più. A quel punto Marisa Francescangeli sostiene di averle dato due “buffetti” per farla riprendere. Il dirigente ha informato l’Ufficio scolastico provinciale e il 7 dicembre alla maestra è arrivata la comunicazione dell’avvio di un procedimento disciplinare. Nel frattempo a scuola sono arrivati anche gli ispettori del Ministero, infine il provvedimento di sospensione per 90 giorni.

Le reazioni

Nel provvedimento, firmato dell’Ufficio scolastico regionale competente per i procedimenti disciplinari, si legge anche che due insegnanti hanno dichiarato che «lo schiaffo appare come una reazione della docente in risposta al comportamento provocatorio della bambina». Mentre la commissione scrive che «i fatti sono di sicura rilevanza disciplinare in quanto costituiti da comportamenti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione docente». Sulla vicenda ieri è stato contattato telefonicamente anche il responsabile dell’Ufficio scolastico regionale Francesco Feliziani: «Nessuna dichiarazione».

