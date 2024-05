Maestra picchiata, paura a Ostia 

Roma. Forse dietro l’aggressione di una maestra nel cortile di una scuola di Ostia da parte di una donna del clan Spada c'era un'intimidazione. Un dettaglio che dovrà essere chiarito dalle indagini dei carabinieri sull'episodio, avvenuto martedì mattina al suono della campanella. Da più parti intanto arriva l'incoraggiamento all'insegnante a presentare denuncia contro la madre di un alunno, moglie di un componente della famiglia Spada. E monta la polemica per le parole del minisindaco del municipio Mario Falconi (Pd) che secondo una consigliera della Lega, Monica Picca, avrebbe «invitato al silenzio»: «Se si avalla la paura vuol dire aver fallito su tutti i fronti». Ma a polemica esplosa, con Salvini che tira in ballo anche Schlein – «pensa che i clan si combattono col silenzio?» - il minisindaco dice di «essere stato frainteso». Invita a non cedere a paura e omertà anche Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale presidi (Anp) di Roma: «La maestra non abbia paura a denunciare».

