Maestra Elena Mannu spegne 100 candeline 

Ha spento oggi 100 candeline la maestra Elena Mannu in Deidda.

La nonnina vive a Cagliari, dove ha ricevuto una targa commemorativa da parte del sindaco Paolo Truzzu, ma conosce molto bene la Sardegna, girata in lungo e in largo per via della sua professione, l’insegnamento. Nata a Bitti nel 1923, ha girato buona parte dell’Isola e ha conosciuto centinaia di bambini sui banchi di scuola. È stata Lanusei dove vive sua figlia Gianna e dove è tornata anche per festeggiare i 55 anni dei suoi allievi. La sua carriera è iniziata a Tonara nel 43, poi è proseguita nelle scuole di Ussassai, dove ha conosciuto l’amore della sua vita, Virgilio, che poi sarebbe diventato suo marito, Laconi, Lanusei, Quartu, Pirri e, infine Cagliari.

La maestra Elena ha festeggiato i cento anni ieri insieme ai figli Maria Antonietta, Gianna, Donatella, Federico, Angela e Cristina e alla sua numerosa famiglia a Cagliari e in videochiamata con i nipoti in giro per l’Europa, chi per lavoro chi per amore.

Una donna con molte passioni e dall’estro artistico, come la descrive uno dei suoi sei figli, molto spontanea e moderna per i tempi, capace di mettersi in gioco e di relazionarsi con tutti.