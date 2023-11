Maestra assolta: non maltrattò i bimbi 

Assolta perché il fatto non sussiste dall’accusa di abuso dei mezzi di correzione. Si è chiuso in Tribunale l’incubo giudiziario dell’insegnante, Roberta Ilde Anna Lai, 71 anni di Ballao, finita a processo quando, nel 2015, due mamme della scuola dell’infanzia del paese denunciarono presunti maltrattamenti verso gli alunni da parte delle maestre. Aperta l’inchiesta proprio con l’ipotesi di maltrattamenti, l’insegnante - difesa dagli avvocati Patrizio Rovelli e Michela Pusceddu - era stata intercettata per tre mesi. Al termine delle indagini, la Procura aveva riqualificato l’ipotesi di reato in abuso di mezzi di correzione e mandato a processo la maestra, negando la richiesta dei carabinieri di una misura cautelare.

L’istruttoria è iniziata nel 2020 con le due querelanti che, chiamate in aula, non hanno riferito alcun episodio che potesse corrispondere ad un reato, sottolineando che anzi i figli andavano a scuola volentieri. Anche le mamme degli altri bambini e le colleghe dell’imputata, sentite a dibattimento, hanno negato qualsiasi tipo di abuso ribadendo che il comportamento della maestra era sempre diligente e rispettoso. Nei video delle intercettazioni, infine, è emerso un solo episodio che potesse essere male interpretato. Terminato il processo, il giudice ha assolto Roberta Ilde Anna Lai con la formula più ampia: il fatto non sussiste.

«Purtroppo», sottolinea la difesa, «non sarà neppure possibile procedere con un esposto per calunnia nei confronti di chi ha mosso queste false accuse, perché a 7 anni dai fatti la calunnia sarebbe prossima a prescrizione».

