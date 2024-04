Maestra arrestata  per maltrattamenti in un asilo nido 

MILANO. Totalmente priva «di empatia» nei confronti di quelle piccole creature che avrebbe dovuto accudire e, anzi, con uno stato d'animo sempre di «costante livore e rabbia» verso di loro, che sfociava in «condotte aggressive ritorsive». Così viene descritta negli atti di indagine la maestra-educatrice di 45 anni, che lavorava da quasi 16 in un asilo nido comunale a Milano, arrestata per maltrattamenti aggravati, dal 2022 in poi, ai danni di almeno dieci bimbi di pochi mesi o meno di un anno o poco più. Dall'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, firmata dalla gip Angela Minerva ed eseguita quattro giorni fa dalla Polizia Locale nell'inchiesta dell'aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnaro, senza alcuna comunicazione ai media, emerge un quadro di «violenze fisiche e psicologiche» terribili e «quotidiane». Grida, insulti volgari, minacce, strattonamenti e in alcuni casi pure «mani e gambe sulla schiena» per impedire ai piccoli «di alzarsi» e per «obbligarli a dormire». E ancora bambini afferrati per un braccio e lasciati «cadere», facendo loro «sbattere la faccia» a terra. L'indagine è scaturita dalla denuncia della Direzione area servizi dell'infanzia del Comune di Milano, dopo le segnalazioni di altre educatrici dell'asilo. Poi, gli investigatori hanno collocato, tra il 7 febbraio e il primo marzo scorso, delle microcamere e hanno registrato attraverso «intercettazione ambientali quegli episodi di violenza». Così si è arrivati all'arresto. La 45enne, assunta come educatrice dal '96 e in servizio in quell'asilo dal 2008, urlava contro i piccoli «se piangevano», con frasi come «dormi viziata...». Domani l’interrogatorio.

