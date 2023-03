Maestra amica del boss, un dossier sul tavolo di Valditara 

Trapani. Finisce sul tavolo del ministro Valditara il caso di Laura Bonafede, la maestra immortalata dalle telecamere mentre incontrava Matteo Messina Denaro in un supermercato di Castelvetrano e indagata dalla Procura di Palermo. La donna è sospesa fino al 31 marzo dalla dirigente della scuola in vista di ulteriori provvedimenti del ministro che oggi valuterà il dossier.

Docente insospettabile

Laura Bonafede è figlia del boss defunto Leonardo e insegna nel plesso Catullo dal 2011, dopo essere entrata di ruolo nel 2005 a seguito di concorso pubblico. «Sino al giorno in cui l’autorità giudiziaria ha reso pubbliche la foto dell'incontro con Matteo Messina Denaro al supermercato e il contenuto delle lettere tra i due, la signora Bonafede era una docente che nulla aveva mai fatto trapelare sul luogo di lavoro», spiega la dirigente scolastica. Dalle indagini degli inquirenti è emerso che tra Laura Bonafede e Matteo Messina Denaro c'era un rapporto epistolare «molto intenso».

Il pizzino rivelatore

La scoperta dal ritrovamento in casa del padrino di Castelvetrano di una lettera-diario scritta da una persona che si firmava con lo pseudonimo di “Cugino” e diretta al boss. Chi era? I carabinieri scoprono un pizzino scritto il 14 gennaio, due giorni prima dell'arresto, dal boss stesso. Nel pizzino risponde a un messaggio di Cugino. «Ci siamo visti e anche parlati», scriveva il boss. «Mi ha fatto piacere, c'è da vedere cosa ha pensato l'affetta-formaggi, perché a te ti conosce, a me mi conosce di vista come cliente ma non sa nulla». Il termine «affetta formaggi» insospettisce i militari che si ricordano che nel covo di Campobello di Messina Denaro c'era uno scontrino della Coop del 14 gennaio. A quel punto acquisiscono le immagini interne del negozio e vedono Messina Denaro davanti al banco dei salumi parlare con Laura Bonafede. È la svolta: dietro al nome Cugino c'è lei.