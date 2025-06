Maestosamente “Carmina Burana” 

Un'orchestra senza confini musicali che collabora con Raphael Gualazzi il 12 agosto a Sassari e Davide “Boosta” Dileo, compositore e fondatore dei Subsonica, il 16 agosto al Fort Village di Pula. Un ente, il Marialisa de Carolis, e un direttore artistico, Alberto Gazale, che intendono ampliare l'offerta musicale estiva della Sardegna: tra i festival jazz, blues, pop e rock, ecco la musica sinfonica e l'opera. Non solo a Sassari ma anche ad Alghero, visto che dopo le date di oggi e domani in piazza d’Italia alle 21 i “Carmina Burana” di Orff saranno eseguiti anche martedì primo luglio all'Arena del Porto di Alghero.

Il progetto

«Stiamo cercando di abbracciare un pubblico sempre più ampio», spiega Gazale, e abbiamo aperto la collaborazione con Alghero, Comune Fondazione, abbiamo creato un nuovo soggetto culturale con una città che d'estate diventa una delle capitali del turismo internazionale. Il progetto è a lungo termine e sono previsti investimenti anche nella formazione della mano d'opera, come tecnici, elettricisti, costruttori e decoratori».

La rete

E la collaborazione con Alghero è solo la prima: «Vogliamo includere nella rete anche Olbia, Arzachena, Tempio, Castelsardo, Porto Torres e l'Asinara. I tempi sono maturi per offrire ai turisti anche proposte di qualità per la classica e la lirica».

La storia

Dalla cavalcata di Re Artù in “Excalibur” alla tossicodipendenza di Jim Morrison in “The Doors”, da “L'ultimo dei Mohicani” ai cartoni animati Simpon e South Park. “Carmina Burana” di Carl Orff e soprattutto il brano “O fortuna” sono tra i più utilizzati in assoluto sul grande e piccolo schermo. Si tratta di una cantata scenica composta dal musicista tedesco tra il 1935 e il 1936, ed è basata su 24 componimenti poetici tra quelli trovati nella raccolta medievale omonima, opera di goliardi e clerici vagantes. Il titolo completo è “Carmina burana: Cantiones profanae cantoribus et choris, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis”. La prima italiana si tenne il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano. Oggi e domani saranno in 200 gli artisti tra strumentisti e coristi sul palco. L’Orchestra e il Coro dell'ente sassarese saranno diretti da Francesca Tosi, già sul podio della stagione lirica 2024 in occasione del Galà pucciniano. Sul palco salirà il Coro delle voci bianche del de Carolis diretto da Salvatore Rizzu e il coro del Friuli Venezia Giulia. Solisti Domenico Balzani (baritono), Evgenia Vukkert (soprano) e Antonino Siragusa (tenore). Suggestiva l'anteprima di giovedì notte in piazza d'Italia con un'esecuzione ridotta dei “Carmina Burana” durante la celebrazione del decennale dello scudetto di basket della Dinamo.

L’opera

Il 10 e 12 luglio invece sempre piazza d'Italia a Sassari ospiterà Madama Butterfly, una delle opere più amate di Puccini con la guest star Francesco Demuro. Il tenore portotorrese debutterà nel ruolo di Pinkerton. Nel ruolo di Cio Cio San un’altra stella del firmamento operistico, il soprano coreano Vittoria Yeo. Il baritono venezuelano Fabian Veloz sarà invece Sharples. A dirigere l’orchestra sarà anche quest’anno Sergio Oliva. La regia e le scene del nuovo allestimento dell’Ente saranno curate dal direttore artistico del de Carolis Alberto Gazale.

