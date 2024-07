Maena Delrio: «Basta viaggi per partorire lontano da casa»  

Jacopo è il bimbo che ha sfidato la sorte ed è voluto nascere al Nostra Signora della Mercede, nonostante in Ogliastra non nascano più creature da due anni e mezzo. Dopo un accesso d’urgenza in ostetricia, il ginecologo di turno, Marco Dei, ha deciso di farlo nascere in uno dei reparti che, un tempo, era il fiore all’occhiello della sanità ogliastrina. Tutto questo accadeva qualche ora prima dell’arrivo dell’assessore regionale alla sanità in Ogliastra Armando Bartolazzi. A Jacopo mamma Maena Delrio, ha dedicato un lungo post sui social. «Spero che la nostra esperienza possa rappresentare un punto di svolta per l'ospedale e riaccendere le luci su un reparto che negli ultimi dieci anni era arrivato a garantire standard altissimi alle pazienti e ai piccoli ospiti, con ambienti rinnovati e strumenti all'avanguardia, personale giovane e competente dotato di grande empatia e professionalità». E poi prosegue. «I bambini e le mamme ogliastrine meritano di poter partorire in sicurezza per mano dei professionisti che li hanno seguiti per tutta la gravidanza, senza doversi accollare rischiosi viaggi in macchina per recarsi in strutture dove l'assistenza pediatrica è garantita». (p. cam.)

