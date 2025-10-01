VaiOnline
vela.
02 ottobre 2025 alle 00:24

Maeder e Pianosi, che duello: sinora sei successi a testa  

É vissuta sul duello a distanza tra il campione del mondo Maximilian Maeder e quello europeo Riccardo Pianosi la seconda giornata del campionato mondiale Formula Kite, sul versante quartese del Poetto. La tavola “battente bandiera” di Singapore ha infilato sei successi di fila nella Flotta Gialla (interrotto alla settima regata dal brasiliano Bruno Lobo); l’italiano ha risposto dominando la Flotta Blu, anch’egli con sei affermazioni consecutive. Nel conto complessivo dei punti, lo svizzero Gian Stragiotti, spesso in scia all’olimpico azzurro, è terzo e oggi testerà le proprie ambizioni nella Gold fleet, al pari di Toni Vodisek e Sam Dickinson che seguono.

Tra le donne, a Quartu, nel campionato abbinato al Sardinian Grand Slam (firmato GLEsport), Jessie Kampman (9.0) al momento guida davanrti alla campionessa europea e mondiale uscente Lauriane Nolot (19.0).

Oggi è previsto ancora maestrale e la partenza non prima di mezzogiorno.

