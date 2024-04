Maduro tuona: «Ergastolo ai corrotti, sono traditori» 

CARACAS. Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha proposto una riforma costituzionale per introdurre l’ergastolo e l’interdizione permanente dai pubblici uffici per i colpevoli di corruzione, equiparati ai traditori della patria. «È giunto il momento che una riforma costituzionale introduca nella nostra Costituzione la pena dell’ergastolo per corruzione, per tradimento e per i reati gravi contro il popolo», ha detto commemorando i 22 anni del fallito colpo di stato contro Hugo Chavez e la sua liberazione da parte del popolo e dei militari.

Maduro ha quindi cercato di separare il governo dai sospetti su uno dei casi più emblematici di corruzione emersi durante il suo mandato. «Io stesso ho ricevuto molte pugnalate alla schiena da persone in cui avevo piena fiducia e che credevano che il potere appartenesse a loro», ha detto riferendosi al mega scandalo di malversazione nell’azienda statale Petroleo de Venezuela (Pdvsa), che si stima abbia prodotto perdite fino a 16 miliardi di dollari alle casse dello Stato. Maduro ha parlato in questo senso di «nuove prove» emerse contro l’ex ministro del petrolio, Tarek El Aissami, considerato fino a qualche anno fa una delle figure più rappresentative del chavismo.

