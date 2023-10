Dinamo Sassari 65

Estudiantes 72

Dinamo : Raca 15, Carangelo 9, Carta ne, Toffolo 2, Crudo ne, Kaczmarczyk 7, Hollingshead 22, Joens 8, Spiga, Bebbu, Silanos, Togliani 2. All. Restivo.

Estudiantes : Mawuli 6, Sarawi ne, Erauncetamurguil 8, Mendez 4, Zaragoza 2, Whittle 18, Camilion 13, Mollenhauer 2, Massey 5, Treffers 12, De Santiago 2 All. Gallego.

Arbitri : Perlic (Cro), Krajnc (Slo) e Mohoric (Slo).

Parziali : 20-14; 29-30; 48-54

Note : t iri liberi Dinamo 8/11; Estudiantes 18/23. Percentuali di tiro Dinamo 23/68 (11/26 da tre, ro 19, rd 29); Estudiantes 25/58 (4/15 da tre, ro 6, rd 28).

Sassari. Cresce la Dinamo ma non è ancora compatta e amalgamata per avere ragione dell’Estudiantes. Nella prima gara dell’Eurocup Madrid viola il PalaSerradimigni: 65-72 il finale. Quarta sconfitta per la squadra sassarese alla quale non basta l’ottimo primo tempo di Raca e il 5/6 da tre di Hollingshead. Ancora un po’ indietro l’americana Joens (2/13 al tiro) arrivata da due settimane e oltretutto l’indisponibilità dell’acciaccata Crudo ha tolto una giocatrice dalle rotazioni.

Cronaca

Avvio un po’ morbido della squadra sassarese che finisce sotto 0-6 e 4-10. Poi aumenta l’intensità difensiva e offensiva: tripla di Raca per il -1: 11-12 al 7’. La neo entrata Toffolo tiene viva una palla e la offre al taglio di Joens per il primo sorpasso: 13-12. Raca si gasa, va in doppia cifra e porta la Dinamo a +6. Il break arriva sino al 16-2 con Hollinghshead. Gioca bene la formazione di Restivo, che con Toffolo è più solida in difesa, invece l’attacco è impreciso: 2/11 al tiro per la coppia Carangelo-Joens. La polacca Kaczmarczyk segna da fuori per il 27-18 al 17’. L’Estudiantes reagisce e si riavvicina con le bombe di Treffers e Massey: 29-28 al 19’. Sassari sbanda e le spagnole sorpassano prima dell’intervallo con Zaragoza: 29-30. Il play Carangelo prende tecnico e perde anche due palloni, Sassari finisce a -6, ma il capitano si fa perdonare alla sua maniera: una tripla. Segna dall’arco anche Raca ed è parità: 35-35 al 23’. Da tre segna anche Hollingshead per il break da 10-0. La formazione spagnola però è sempre lì, non si fa staccare anche perché va spesso in lunetta. Treffers segna 7 punti di fila: 48-54. L’Estudiantes prova la fuga, due triple centrali di Hollingshead fanno sperare nella rimonta ma la Dinamo non ha ancora l’intesa in attacco e difesa per indirizzare il match: Whittle dalla media per il 54-62 al 34’. Le triple di Hollingshead non bastano per recuperare il divario, anche perché Madrid è sempre in lunetta.

