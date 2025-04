Madrid, un super Musetti 

Madrid. Il Masters 1000 di Madrid è ripreso ieri regolarmente dopo lo stop causato lunedì dal blackout generale che ha colpito la Spagna. E Lorenzo Musetti (numero 11 Atp con vista sulla Top 10) ha messo a segno un colpo da maestro eliminando il greco Stefanos Tsitsipas (18) in due set: 7-5, 7-6(3). Adesso trova l'australiano Alex De Minaur che ha raggiunto gli ottavi a scapito del canadese Denis Shapovalov (6-3, 7-6).

Matteo ko

Le brutte notizie arrivano da Matteo Berrettini, costretto a ritirarsi dal torneo madrileno dopo un set contro il britannico Jack Draper nel terzo turno. Il romano ha accusato ancora problemi all'addome: dopo un'ora di gioco e un set giocato alla pari e perso al tie break (7-2), ha deciso di lasciare il campo in anticipo. Adesso sono da valutare le sue condizioni in vista degli Internazionali d'Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio, senza Noivak Djokovic che ieri ha comunicato la propria assenza. Il vero “colpo” lo ha messo a segno Francisco Cerundolo, eliminando il numero 2 Sascha Zverev per 7-5 6-3. Oggi torna in campo negli ottavi di finale Matteo Arnaldi contro il temibile Frances Tiafoe (doppio 6-3 al francese Alexandre Muller).

I doppisti

Nel tabellone di doppio, escono subito di scena i numeri 4 Andrea Vavassori e Simone Bolelli, superati dai britannici Salisbury-Skupski per 6-2, 4-6, 10-8 al match tie-break. Negli ottavi, fuori anche Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti battuti in due set per 6-3, 7-6(4) da Mektic (Croazia) e Venus (Nuova Zelanda), teste di serie numero 6.

