Madrid, Fognini rinuncia 

Tre tennisti italiani conquistano il pass per il Mutua Madrid Open, quarto Master 1000 della stagione. Qualificati Marco Cecchinato (che ha battuto in un derby tricolore 7-6, 6-4 Giulio Zeppieri), Matteo Arnaldi (3-6, 6-3, 6-2 in rimonta sul francese Fils) e Andrea Vavassori (che ha superato il brasiliano Meligeni Alves 6-3, 7-6). Sale così a cinque la pattuglia azzurra, con i qualificati che si vanno ad aggiungere a Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Un terzo forfait per infortunio si aggiunge a quelli già preannunciati di Jannik Sinner e Matteo Berrettini. È quello di Fabio Fognini, che ha alzato bandiera bianca per un problema al piede.

Piemonte Open

Reso noto l'entry list del Superchallenger di Torino, il secondo della nuova categoria 175 che si disputa in Italia dopo quello di Cagliari. I due tornei si equivalgono per importanza (in Sardegna si gioca nella seconda settimana di Madrid, in Piemonte nella seconda di Roma) e per partecipanti. La lista è aperta in entrambi i casi da Musetti e il croato Coric, ci sono otto Top 50 e l'ultimo ammesso per classifica è il 92 Atp (il colombiano Galan a Cagliari, il tedesco Altmaier a Torino). Presenti in entrambi i tornei anche Sonego e Cecchinato, la differenza, probabilmente, la faranno le wild card.

SuperTennis si moltiplica

SuperTennis, il canale della Fitp, lancia l'Hbbtv. Da lunedì 1 maggio, con l'inizio del 175 di Cagliari, il palinsesto si arricchirà con contenuti supplementari gratuiti grazie a canali supplementari. L'Hybrid Broadcast Broadband Tv è una funzione presente in tutte le Smart Tv di recente fabbricazione connesse a internet.