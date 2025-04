Madrid, Cinà al 2° turno 

madrid. Due buonissime notizie dalla giornata di ieri al Madrid Open, quarto Masters 1000 stagionale. la priam riguarda Federico Cinà,che ha superato brillantemente l'esordio . Sulla terra battuta della Caja Magica (dove solo Carlos Alcaraz aveva vinto in età così tenera) il 18enne palermitano - numero 373 del ranking - ha battuto in due set l'avversario di Hong Kong Coleman Wong (n.169 Atp), mai affrontato prima. Risultato 7-6(5), 6-1 in un'ora e 18 minuti di partita. Nel secondo turno Cinà dovrà vedersela con lo statunitense Sebastian Korda, n.24 Atp.

Molto positivo anche il primo turno (sessantaquattresimi) per Flavio Cobolli. Il romano (anch’egli giovanissimo, 22 anni, e 36 Atp) ha domato in due set la resistenza dell’ungherese Fabian Marozsan, numero 58 del mondo, per 7-6(4), 7-5. Lo attende il danese Holger Rune (n. 8).

Esce di scena al primo turno dell'Atp 1000 di Madrid Fabio Fognini. Il tennista ligure è stato battuto in due set, con il punteggio di 6-2 6-3 dal serbo Laslo Djere.

Giovedì tricolore

Oggi a Madrid ci saranno diversi italiani in campo. Cominciando dal tabellone femminile, LKucia bronzetti cerca conferme contro l’americana Madison Keys, numero 5 del mondo (con pochi punti di vantaggio su Jasmine Paolini). Nel tabellone maschile, sembrano sfide equilibrate quelle in mattinata tra Mattia Bellucci e il bosniaco Damir Dzumhur, tra Luciano Darderi e il francese Quentin Halys e tra Lorenzo Sonego e il serbo Miomir Kekmanovic, tutti separati da poche posizioni in classifica. Nel pomeriggio, Matteo Arnaldio sembra favorito sul croato Borna Coric, 104 Atp.

RIPRODUZIONE RISERVATA