Madrid, Cagliari ti guarda 

Uno tra il vincitore del 2023, Ugo Humbert (14 Atp) e l’americano Christopher Eubaks (42) ci sarà. Nel Masters 1000 di Madrid, la testa di serie numero 1 in pectore di Cagliari e la numero 6 sono in rotta di collisione nei trentaduesimi (ma l’americano ha prima Van de Zandschulp, iscritto anche lui). Chi perde sarà libero di spostarsi a Monte Urpinu.

Riecco Sinner

Oggi nella capitale spagnola si torna a giocare a ai tanti motivi interesse il pubblico sardo aggiunge i propri. Per il resto, c’è il rientro di Rafa Nadal in un Masters 1000, la testa di serie numero 1 assegnata per la prima volta nella storia dei “1000” a un italiano (Jannik Sinner, che potrebbe ritrovare Stefanos Tsitsipas sulla sua strada e prima di lui Lorenzo Sonego) e c’è il malconcio Carlos Alcaraz che difende il successo dell’anno scorso. Un succoso antipasto degli Internazionali di Roma e del Roland Garros di Parigi. Anche per l'altoatesino, che, teoricamente avrebbe Casper Ruud nei quarti e uno tra Daniil Medvedev (3) e Stefanos Tsitsipas (6) in semifinale. Magari il greco per "vendicarsi" della sconfitta di Montecarlo.

Gli italiani

Naturalmente a Cagliari guardano ogni incontro con interesse, sapendo che molti degli iscritti hanno indicato il Sardegna Open come alternativa e, in caso di uscita nei primi turni potrebbe ro rispettare l’impegno con Monte Urpinu. Soprattutto gli azzurri: Flavio Cobolli-Daniel Elahi Galan è sfida tra iscritti a Cagliari; Lorenzo Musetti ha Roman Safiullin o Thiago Seyboth Wild e poi, eventualmente Carlos Alcaraz. Matteo Arnaldi (potenziale 5° favorito in Sardegna) se supera il primo turno se la vedrà con Daniil Medvedev. Il tifo di casa sarà tutto per Rafa Nadal che al secondo turno potrebbe ritrovare Alex De Minaur, che lo ha battuto a Barcellona. Non ci sono Fognini e Berrettini, che hanno rinunciato: li vedremo nell’Isola?

Le donne

In campo femminile quattro le azzurre ai nastri di partenza. Martina Trevisan, n. 76 del ranking al primo turno trova la statunitense Sloane Stephens, n. 33 Wta. Lucia Bronzetti, n. 46, esordirà con una qualificata, Elisabetta Cocciaretto, n. 54, con la polacca Magda Linette, n. 48. Jasmine Paolini, n. 13 del ranking mondiale e 12 del seeding attende la vincente della sfida tra la cinese Zhu Lin e Victoria Jimenez Kasintseva, wild card di Andorra.

