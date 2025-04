Madrid, Arnaldi ai quarti 

Madrid. Nuovo exploit di Matteo Arnaldi al Mutua Open di Madrid, torneo di tennis Masters 1000: l'azzurro, che al secondo turno aveva battuto Novak Djokovic, accede ai quarti dopo aver superato agli ottavi l'americano Frances Tiafoe, n.17 del mondo e 16 del tabellone, in due set, col punteggio di 6-3 7-5. Nei quarti sfiderà il britannico Jack Draper (n. 5), che ha liquidato con un doppio 6-2 l’americano Tommy Paul. Soltanto in tardissima serata sono scesi in campo Lorenzo Musetti e Alex De Minaur per un posto nei quarti contro il canadese Gabriel Djallo.

Le impressioni

«In questo torneo ho un feeling speciale, avevo già battuto Ruud prima di Djokovic. Sto giocando bene, sono contento, certo aver battuto Nole dà la carica. Sono arrivato ai quarti, cercherò di prepararmi al meglio», ha esultato Arnaldi. «Sono contento per come ho giocato, sono stato attento dalla prima all'ultima palla. Con Frances avevamo giocato a Wimbledon, avevo perso al quinto. Con lui è sempre complicato. Ho annullato tante palle break, poi gli ho strappato il servizio. Ho sentito pressione alla fine, ma ho rimesso insieme il mio tennis nel finale e ho vinto», ha concluso il tennista italiano. Nella notte spagnola è sceso in campo Musetti contro l’australiano De Minaur (7 Atp), primo set in equilibrio.

Finals a Torino

Intanto, dopo l'edizione finale del 2025, Torino, nell'ambito dei 5 anni nuovamente assegnati all'Italia, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha confermato che Torino ospiterà le Atp Finals ancora almeno per altri due anni (2026, ‘27).

