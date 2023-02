Madrid-Al Hilal: risultato scontato?  

Rabat. Real Madrid-Al Hilal: è una gara mai vista - e francamente improbabile - ad assegnare stasera alle 20 a Rabat, in Marocco (e su Sky Sport), il Mondiale per Club di calcio. Tra spagnoli (a caccia dell’ottavo titolo nella competizione, compresi i tre dell’Intercontinentale) e arabi (quattro Champions League asiatiche) non dovrebbe esserci partita ma Carlo Ancelotti sa che non può fidarsi del pronostico. Reduce dall’incredibile sconfitta a Maiorca, il Real ha faticato contro l’Al Ahly che ha sfiorato il 2-2 prima di cedere (4-1). Dalla Spagna ieri sono arrivati gli infortunati Benzema e Militao ma non è detto che siano impiegati. I blancos sono attesi da impegni in serie tra Liga e Champions League (con il Liverpool) e il tecnico farà le sue valutazioni. Per battere la squadra che fu di Rivelino e che oggi ha in panchina una vecchia volpe come Ramon Diaz, non è detto che serva il miglior Real, ma la lezione del Flamengo insegna. Alle 16.30 la finalina Al Ahly-Flamengo.

