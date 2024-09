Madri e figlie indagano il tempo che scorre 

Matrilineare. È lo sguardo che non teme il mutare dei tempi. Pietro Basoccu racconta la storia del rapporto tra madri e figlie. Misterioso, inderogabile, indagato con rispetto, con un filtro d’amore oltre l’obiettivo. Il medico fotografo restituisce al visitatore la profondità del legame attraverso un’esposizione di trentatré foto in bianco e nero di grandi dimensioni. La mostra si intitola “Mamas e fillas, da Penelope a Eleonora” è verrà inaugurata oggi alle 19.30 nella sala diocesana San Giovanni Paolo II in piazza Vittorio Emanuele 6 a Nuoro.

Opere

Il lavoro ha la capacità di indagare questa relazione attraverso i cambiamenti inevitabili, alle gioie e alle sofferenze che accompagnano la vita rimanendo forte, unica e inossidabile. «Non una serie di ritratti ma molto altro – spiega Sonia Borsato docente di storia dell’arte contemporanea alla Accademia di Belle Arti di Sassari – un'indagine sui cambiamenti sociali, una discesa in apnea in uno dei vincoli più politicizzati e sfruttati del XX secolo e oltre». Basoccu fissa l’istante in cui tutto potrebbe, lasciando intravedere ciò che sarà, ma senza mai dimenticare ciò che è stato. In perfetta coerenza con il suo cursus di narratore. Storie di madri, di mani, di occhi. Dei loro sentimenti e altri piccoli demoni. La storia è sempre la stessa ma le sue versioni tante, tantissime: piccoli mondi, protetti e raccolti. Immagini e parole. Il lavoro fotografico è impreziosito dalle poesie inedite e ispirate ad ogni fotografia scritte dalla poetessa Anna Cristina Serra. «Il suo racconto è asciutto ed esplicito; capitoli intrecciati fra di loro ma, allo stesso tempo, autonomi, sostenuti da personaggi femminili che si oppongono agli stereotipi», commenta Borsato, «Questo album di famiglia così simile a tutti gli album che riposano nei cassetti di sale o cucine; questa selezione matrilineare, talmente densa da non far rimpiangere presenze maschili; questa antologia sentimentale non chiede di essere vista ma sentita, riconosciuta». La mostra, curata da Salvatore Ligios, sarà visitabile: lunedì, martedì, mercoledì dalle 17 alle 19.30, sabato dalle 10 alle 12 e resterà aperta fino al 9 ottobre. A corredo della mostra il catalogo, edito da Soter, in lingua sarda e italiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA