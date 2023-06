Madri disoccupate trovano lavoro 

C’è chi ha perso il lavoro dopo il Covid, chi ha lasciato un impiego saltuario per dedicarsi ai figli, altre ancora - casalinghe a tempo pieno da anni - hanno deciso di mettersi a disposizione con l’obiettivo di contribuire a valorizzare la propria città in cambio di un sussidio mensile. Sono in tutto circa settanta i quartesi protagonisti dei lavori socialmente utili partiti ieri con “S’Aggiudu torrau”, tutti beneficiari del Reis - il reddito di inclusione sociale finanziato dalla Regione.

Cosa faranno

Al centro del progetto “Quartu fatti bella”, studiato dal settore Politiche sociali del Comune, la cura di diverse zone della città: dal cimitero di via Marconi, dove un gruppo di 25 lavoratori a tempo - per sei mesi, con la possibilità di rinnovo per altri sei - si occuperà a turno di mettere ordine fra le tombe. Dalla raccolta dei rifiuti abbandonati, al taglio delle erbacce, sino al ritiro dei fiori secchi dai vasi, ma i lavoratori del Reis saranno a disposizione anche degli anziani in caso abbiano bisogno di un aiuto. Altri dodici inizieranno l’attività di supporto in ufficio: in questo caso percettori del sussidio diplomati o laureati che avranno il compito di avviare il programma di informatizzazione del cimitero.

Non solo, dalla prossima settimana lo stesso progetto partirà anche nel lungomare Poetto, e nei parchi cittadini: un gruppo sarà destinato al parco Matteotti, un altro al parco Europa e un altro ancora al parco Parodi, nella frazione di Flumini.

Le loro storie

Ieri il via al cantiere in cimitero. Un gruppo di sole donne, tutte armate di pettorina, guanti, sacchi in plastica, pinze raccogli rifiuti, e tanta buona volontà. «Siamo belle cariche e motivate», commenta Claudia Siddi, casalinga di 41 anni, mentre cerca di mettere ordine fra le tombe all’ingresso del cimitero. «È bello poter contribuire a rendere più bella e pulita la nostra città». La stessa motivazione delle colleghe di cantiere. «Sino a qualche anno fa lavoravo nell’impresa di famiglia», racconta Patrizia Napoli, 49 anni, «poi mio padre è morto e l’attività ha chiuso i battenti. Da allora mi sono dedicata ai figli, ora però voglio rimettermi in gioco e questa è una bella opportunità». Storia simile a quella di Maria Teresa Xaxa, 42 anni, e di Maria Elena Pinna, quasi 40 anni e tre figli: «Ho perso il lavoro un anno fa», dice, «vorrei tornare a fare l’estetista, ma anche questo impiego va bene, e poi sono certa che oltre a contribuire nel tenere in ordine il cimitero ci divertiremo».

