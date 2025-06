Madre natura bacia Le Saline: benvenuti Fraticelli 

Madre natura bacia ancora una volta l’area della spiaggia delle Saline di Stintino, zone umide Sic-Sito di interesse comunitario, scelte come luogo di nidificazione da alcuni rari esemplari di Fraticelli e Fratini, specie protetta di piccoli uccelli in via di estinzione. La prima schiusa, ieri mattina, con i piccoli venuti alla luce in prossimità delle passerelle e della spiaggia, presa d’assalto dai turisti pronti a piazzare ombrelloni e a stendere asciugamani. Uno spettacolo che si ripete, dopo appena due settimane dalla deposizione delle uova. A distanza qualcuno osserva il miracolo, minuscole palline di piume che corrono veloci con le loro zampette puntinate nei toni della sabbia, colorazione che li rende quasi invisibili, soprattutto quando restano immobili per mimetizzarsi con l’ambiente che li corconda, una strategia anti-predatori. I piccoli Fratini ad una settimana di vita, pesano circa 7 grammi. La zona colonizzata da 48 Sterne comuni, 9 Fratini e 25 Fraticelli, è stata delimitata e messa in sicurezza dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dagli agenti della Polizia locale e dai barracelli, come disposto dalla sindaca Rita Vallebella per salvaguardare la riproduzione e l’involo dei pulcini. (m. p.)

