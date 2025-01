Madre maltrattata, i bambini smentiscono 

Drammatica audizione protetta nell’ambito di una delicata indagine per un grave Codice rosso. I magistrati del Tribunale di Tempio hanno sentito, con tutte le cautele previste per i minori, i figli di un imprenditore di Arzachena accusato di avere vessato e maltrattato per anni la moglie. Ma la deposizione protetta è stato un vero colpo di scena nell’inchiesta. I minori, sentiti a lungo, hanno smentito la madre escludendo categoricamente di avere assistito alle violenze. «Devi stare zitta, se mi denunci ti faccio togliere i figli e ti do in pasto ai maiali»: è una delle frasi che sarebbero state utilizzate dall’ imprenditore arzachenese per impedire che la moglie si rivolgesse alle forze dell’ordine. I ragazzini, però, hanno negato di avere assistito all’episodio. L’uomo, di recente, è stato rinviato a giudizio. Il giudice ha accolto le richieste della pm e dell’avvocato di parte civile, Giampaolo Murrighile. La vittima ha raccontato di essere stata stata presa a schiaffi, spintonata, in un caso sarebbe stata fatta cadere e una volta a terra le sarebbe stato puntato un ginocchio sul petto. Nel fascicolo ci sono le dichiarazioni rese dai minori. L’uomo, difeso dagli avvocati Rita Dedola e Filippo Orecchioni, respinge le accuse.

