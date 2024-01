Madre e figlio travolti da un’auto 

Mamma e figlio sono stati travolti da un’auto sulla circonvallazione all’ingresso di Maracalagonis. Finiti a terra, Assunta Cocco, 76 anni, e il figlio Cristian, 47 anni, sono stati soccorsi e accompagnati in codice giallo al Policlinico di Monserrato. Hanno riportato contusioni ed escoriazioni. Dopo le medicazioni sono stati dimessi. L’incidente si è verificato nella prima mattinata.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i due feriti stavano attraversando la strada quando sono stati travolti da una macchina condotta da una donna. Immediato l’allarme con l’arrivo di ambulanze del 118 e dei carabinieri della stazione di Maracalagonis e del Nucleo radiomobile della compagnia di Quartu che hanno effettuato i rilievi di legge.

Gravi disagi per i gli automobilisti in transito con lunghe fila di coda in entrambi le direzioni di marcia sulla strada provinciale che da Maracalagonis porta a Sinnai. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA