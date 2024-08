Madre e figlio ancora dispersi Anni fa un fratello morì folgorato 

CASERTA. Il giorno dopo il passaggio del fiume di fango e detriti che si è lasciato dietro tanti danni e probabilmente la vita di due persone, a Talanico, frazione collinare del comune di San Felice a Cancello, c’è tristezza tra i residenti, ma si spala il fango da case e cantine, perché «bisogna ripartire subito». Qualcuno parla di «paese lasciato solo», di scarsa manutenzione del territorio, sottolineando che dalla collina sarebbero venuti giù anche ingombranti e altri rifiuti, ma c’è poca voglia di polemizzare.

Intanto i vigili del fuoco cercano tra fango e pietre - con cani molecolari, droni, gommoni e sommozzatori - la 74enne Agnese Milanese e il figlio 42enne Giuseppe Guadagnino, dopo che martedì notte era stata ritrovata l’Apecar su cui avevano cercato di fuggire. Il mezzo, ridotto ad un rottame, era in un canalone nel centro della frazione. Madre e figlio martedì pomeriggio erano usciti per raccogliere le noci, per paura che la pioggia incombente rovinasse il raccolto, quando ha iniziato a piovere hanno fatto in tempo a raggiungere l’Apecar. Davanti a loro, in un altro mezzo a tre ruote, c’era Raffaele, l’altro figlio di Agnese, che ieri piangeva disperato. «Erano dietro di me - ha detto - poi a una curva io sono passato e loro non li ho visti più. Rischio di restare solo». Un altro fratello è morto anni fa colpito da una scarica elettrica mentre faceva il muratore, e anche il padre non c’è più.

RIPRODUZIONE RISERVATA