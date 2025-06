Madre e figlia morte ancora senza nome, si cercano tracce in tutti gli ospedali d’Italia 

Roma. Nessun segno di violenza, smentita dall'autopsia la pista dell'overdose: per la madre torna a farsi concreta l'ipotesi di una morte arrivata per cause naturali, in un contesto di forte degrado. Il giallo di villa Pamphili, una donna e sua figlia ancora senza nome trovate morte, presenta ancora molti nodi da sciogliere. Una corsa contro il tempo per gli inquirenti che in primo luogo devono accertare l'identità delle due vittime trovate sabato pomeriggio nell'area verde più grande della Capitale. Una donna e un gruppo di ragazzi hanno raccontato di avere visto un uomo che la sera prima del ritrovamento si aggirava in quella zona del parco con in braccio un fagotto. La donna e la piccola “vivevano” nella villa ma non è stato ancora accertato da quanto tempo. La bimba potrebbe essere nata all'estero, una tesi sostenuta dal fatto che dagli ospedali non sono arrivati elementi utili. I pm hanno allargato le verifiche a tutto il territorio nazionale nella speranza che arrivino notizie su un eventuale parto che risalirebbe alla fine del 20024 o inizio del 2025. Il procedimento avviato in procura resta rubricato per duplice omicidio volontario: i segni di strangolamento ed ematomi individuati sul corpo della bimba non lasciano dubbi sulla sua tragica fine.

