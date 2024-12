Madre e figlia dodicenne “vendute” a tre uomini per la droga 

Una donna e la figlia di 12 anni in balia di quattro uomini, per almeno tre anni. Violentate, picchiate, costrette ad assistere a ogni nefandezza. Secondo la Procura di Tempio un calvario fisico e morale dagli esiti distruttivi, soprattutto per la minore affetta da un disturbo psichico. Una storia angosciante descritta nel lungo capo di imputazione a carico di quattro uomini di età compresa tra i 40 e i 45 anni, per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio. I fatti sono avvenuti in diversi centri nella zona di Olbia. La figura centrale, secondo gli investigatori, è il marito della donna abusata (e padre della minore). È lui che spoglia di ogni avere la compagna per procurarsi alcol e cocaina.

La donna e la figlia vivono in una condizione di ristrettezze e privazioni. L’uomo è crudele, stando alle indagini, picchia e umilia le vittime. Ma, soprattutto, le “vende” per ottenere dosi di cocaina e altri favori. La minore è costretta ad avere rapporti sessuali con due adulti (identificati e indagati), urla, si ribella e riesce a scappare. La madre della ragazzina, invece, subisce le violenze dello spacciatore (anche lui sotto accusa) che ha dato tre dosi di cocaina al marito.

Gli indagati (difesi da Claudia Satta, Sonia Balzarini, Cristina Cherchi e Damaso Ragnedda) respingono le accuse.

