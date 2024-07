Madre e due figlie uccise con una balestra 

Londra . La caccia all’uomo è durata 24 ore, fino a che, ieri nel tardo pomeriggio, Kyle Clifford, 26 anni, è stato acciuffato nel luogo in cui aveva trovato rifugio: un cimitero. L’uomo sarebbe l’autore del triplice delitto che ha sconvolto il Regno Unito, ovvero la morte di una donna e delle sue due figlie, torturate e uccise con una balestra, versione aggiornata di un’arma medievale. Un massacro avvenuto nella quiete di una verde contea residenziale non lontana da Londra.

Legate e seviziate

Le vittime dell’atroce attacco hanno un nome e un cognome. Sono Carol Hunt, 61 anni, moglie di un radiocronista e commentatore di corse ippiche della Bbc, John Hunt, e due delle loro figlie, Hannah e Louise, di 28 e 25 anni. Secondo le indiscrezioni dei media, Clifford era stato fino a qualche tempo fa il boyfriend di Louise e avrebbe dunque compiuto la strage familiare animato da deliranti sentimenti di vendetta, dopo essere penetrato nel tardo pomeriggio di martedì nella residenza degli Hunt, nella cittadina di Bushey. Il tutto in uno scenario da spedizione punitiva in cui il 26enne, un ex militare dell’esercito di Sua Maestà non più in servizio, divenuto poi security guard, ha sottoposto le tre donne a sevizie: legandole e immobilizzandole, prima di ferirle a morte una dopo l’altra, come nell’agghiacciante messinscena di un’esecuzione.

L’orrore al rientro a casa

Le immagini del suo allontanamento dal luogo del delitto, a passo svelto, riprese da una telecamera a circuito chiuso, hanno aggiunto solo orrore all’orrore. Il giovane vi appariva con il suo armamentario sotto il braccio, capelli corti e indumenti scuri indosso. L’attacco è stato ovviamente «mirato e pianificato», come ha spiegato ai giornalisti Jon Simpson, sovrintendente della polizia locale. Terribili le testimonianze di alcuni vicini, che raccontano di aver udito «grida acutissime» provenire dalla casa dell’orrore e poi il silenzio: rotto più tardi dall’arrivo delle forze dell’ordine, fra posti di blocco, intimazioni ai residenti e le tranquille strade di Bushey che precipitavano nel caos assoluto. Sarebbe stato John Hunt a ritrovare le tre donne agonizzanti in un lago di sangue, al ritorno a casa.

