Madre e due bimbi estratti vivi dalle macerie 

Ankara . Dieci giorni schiacciati sotto i resti di un palazzo sbriciolato, poi il miracolo. Una madre e i suoi due bambini sono stati estratti vivi ieri dopo 228 ore sotto le macerie di uno degli edifici crollato nel terremoto ad Antiochia, una delle città del sud est della Turchia più colpite dal sisma.

Sopravvissuti al disastro

In salvo anche una donna di 74 anni, a Kahramanmaras, un'altra delle città più colpite dal sisma, dove in mattinata era stata salvata anche una 45enne. Sono oltre 8mila le persone che in Turchia sono state estratte vive dai resti dei palazzi crollati sotto le due scosse di terremoto che hanno colpito il sud est del Paese e varie province nel nord della Siria, dove ieri sono arrivati camion carichi di materiale medico inviati dall'Organizzazione mondiale della Sanità.

Si scava anche al buio

Il bilancio delle vittime per ora ha superato le 41mila persone ma è destinato ad aumentare, mentre in Turchia i feriti sono in tutto più di 105mila. I soccorritori continuano a lavorare anche mentre cala la notte. La Turchia continua a ricevere solidarietà. Il Regno Unito si è impegnato a fornire nuovi aiuti da 25 milioni di sterline. Ieri il ministro degli esteri armeno Ararat Mirzoyan ha visitato Ankara, la Turchia ha ringraziato l'Armenia (che ha mandato aiuti e soccorso) definendo la visita «significativa». A dieci giorni dal terribile sisma, ieri una scossa di magnitudo 6 nell’area centrale delle Filippine. Dalle prime notizie non sembra ci siano vittime.