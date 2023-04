Madre del tiktoker uccisa, confessa la vicina 

Napoli. Ha reso una parziale confessione Stefania Russolillo, 47 anni, fermata per l'omicidio di Rosa Gigante, la 72enne madre del famoso TikToker Donato De Caprio, trovata senza vita l’altro ieri nella sua casa a Napoli. «Mi ha aggredito e io mi sono difesa», ha dichiarato durante il lungo interrogatorio davanti al pm, un racconto con tanti «non ricordo».

Le bollette sparite

Il movente, secondo quanto ha raccontato la donna agli investigatori, è legato a futili motivi: il furto della posta. L’anziana era infatti convinta che la vicina le rubasse le bollette e per questo, nella tarda mattinata di martedì, l’aveva convocata nella sua abitazione per un chiarimento. La discussione è degenerata fino al terribile epilogo. Rosa Gigante è stata strangolata con un cavo e il suo corpo parzialmente bruciato. È stato il marito di Stefania Russolillo a chiamare la polizia e denunciare la moglie. Il capo della mobile Alfredo Fabbrocini ha spiegato che «l’indagata è in cura in un centro di igiene mentale», e che «ci sono ragionevoli sospetti che a uccidere sia stata lei». Secondo il legale della famiglia della vittima, però, Stefania Russolillo non avrebbe agito da sola: «Ci sono tanti punti da chiarire».

