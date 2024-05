Madonnina nera, paese in festa 

Anche quest'anno si rinnova la festa dedicata alla Madonnina nera, Maria di Nazareth. Come avviene ormai da 12 anni, per tutto il mese di maggio, la statua viene portata nella chiesa della Beata Vergine del Rosario a Villaperuccio.

Dopo un mese di permanenza, domani alla fine della messa la Madonnina tornerà nella sua dimora a monte Narcao, dove ad accompagnarla in processione con i fedeli di Villaperuccio e dei paesi limitrofi. Ad accompagnare la Madonnina nel sentiero abbastanza impegnativo, saranno i cittadini che anni fa con le loro offerte, acquistarono la Statua. Don Diego Cerniglia, parroco a Villaperuccio da circa un mese, dichiara: «Anche quest'anno abbiamo pregato e venerato la Madonnina nera di Villaperuccio e soprattutto abbiamo chiesto il dono della pace tra noi comunità e nel mondo intero. Una intercessione particolare per i giovani e per il mondo del lavoro».

Il sindaco di Villaperuccio, Marcellino Piras dice: «Ci siano sempre più fedeli, che arrivano in paese da fuori e che talvolta non esitano a raggiungere monte Narcao per portare un fiore e recitare una preghiera». (m. g. p.)

