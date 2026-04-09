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Arbus
10 aprile 2026 alle 00:28

Madonna Itria, il simulacro in Vaticano 

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La statua restaurata e le corone della Madonna d’Itria da Arbus a San Pietro per la benedizione del Papa, Leone XIV. Nei giorni scorsi il simulacro è arrivato in Vaticano, accompagnato dal parroco, Daniele Porcu, e da numerosi fedeli. È l’ultimo avvenimento delle celebrazioni, avviate tre anni fa, per i 400 anni dell’attestazione del culto della cittadina del Linas. Anima dell’iniziativa è don Daniele: «Evento straordinario, ecclesiale e comunitario, un segno di grazia non solo per l’immagine sacra, ma per la comunità. La Madonna d’Itria, infatti, non è solo devozione, ma espressione viva dell’identità e della storia del popolo di Arbus, fatta di fede, sacrificio e appartenenza. Il Santo Padre, in preghiera davanti alla nostra Madonna, è stato gioia e consolazione. Idealmente era presente il paese, di ieri, di oggi e di sempre. Non una semplice benedizione, ma un invito per la comunità a riscoprirsi Chiesa, confermata nella fede dal Papa, in fedeltà al Vangelo».

Grande attesa per il rientro nella parrocchia di San Sebastiano, oggi alle 17.30. L’accoglienza al Passo Genna ’e Frongia, seguirà la processione, preghiere e ringraziamento. Devozione e gratitudine dei pellegrini. «Le emozioni – racconta Anna Maria Dessì- sono state forti. Vedere il simulacro uscire in processione dalla Basilica, seguita da fedeli di tutto il mondo, ha ricordato la grandezza e l’umiltà di Maria». E Sergio Floris: «A 70 anni, mai avrei immaginato un’esperienza unica: accompagnare la statua della nostra Madonna d’Itria all’altare di San Pietro. Un grazie doveroso a don Daniele e all’arcivescovo di Oristano, Ignazio Sanna, per aver celebrato la messa».

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