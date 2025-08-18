Questa sera alle 19 Videolina propone un rito molto sentito con una lunga storia: quello della Madonna d’Itria a Villamar.

La tradizione popolare racconta di un antico simulacro che, come avvenne per la Madonna di Bonaria, fu trovato dentro una cassa che galleggiava nel Golfo di Cagliari. Quel simulacro è al centro di una devozione che arriva da lontano, ma che viene rinnovata ogni anno da tantissimi fedeli. Prima la messa e, a seguire, la solenne processione con il simulacro della Madonna d’Itria dalla chiesa campestre viene portato alla parrocchiale di San Giovanni Battista nel cuore del paese. Nel corteo, i cavalieri, i gruppi con gli abiti tradizionali e le traccas.