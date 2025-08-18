VaiOnline
telecomando
19 agosto 2025 alle 00:30

Madonna d’Itria a Villamar 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Questa sera alle 19 Videolina propone un rito molto sentito con una lunga storia: quello della Madonna d’Itria a Villamar.

La tradizione popolare racconta di un antico simulacro che, come avvenne per la Madonna di Bonaria, fu trovato dentro una cassa che galleggiava nel Golfo di Cagliari. Quel simulacro è al centro di una devozione che arriva da lontano, ma che viene rinnovata ogni anno da tantissimi fedeli. Prima la messa e, a seguire, la solenne processione con il simulacro della Madonna d’Itria dalla chiesa campestre viene portato alla parrocchiale di San Giovanni Battista nel cuore del paese. Nel corteo, i cavalieri, i gruppi con gli abiti tradizionali e le traccas.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 