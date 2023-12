Madonna di Monserrat: restaurato il simulacro 

Un regalo inaspettato per Tratalias. Nei giorni scorsi il simulacro della Madonna di Monserrat è stato riportato in paese dopo un accurato restauro. Come spiega monsignor Carlo Cani direttore dell’ufficio beni culturali della diocesi «si tratta di un evento importantissimo non solo per il paese, ma per l’intera diocesi. Si tratta di un elemento identitario del nostro popolo, che da 400 anni ogni anno parte per un pellegrinaggio verso Tratalias, per poi fare rientro nella cattedrale. Proprio per questi continui spostamenti necessitava di un accurato restauro, per custodire e tramandare alle generazioni che verranno un’esperienza di cui l’immagine della Madonna è una memoria viva».

Grande soddisfazione anche per don Mauro Coni, parroco del paese e di Perdaxius. «Siamo felicissimi che il cardinale Arrigo Miglio e monsignor Cani abbiano voluto fare questo regalo a ridosso della domenica della Gioia nell’avvento». Il simulacro il giorno di Natale verrà portato in processione verso la cattedrale nel vecchio bordo medioevale. (f. m.)

