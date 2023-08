Madonna di Lourdes, festa nella grotta 

Il 2 settembre alle 18, condizioni meteorologiche permettendo, ai piedi della collina si terrà la celebrazione del la messa per l’anniversario della grotta della Madonna di Lourdes. «Questo appuntamento è una ricorrenza fissa, annuale, che abbiamo portato al 2 di settembre per non soffrire troppo il caldo» , anticipa Don Giorno, sottolineando che «è l'occasione per ribadire la devozione mariana che il paese nutre e per ricordare che il paese intero si è fatto garante, anche attraverso il comitato grotta, della custodia della gradinata e della grotta posta in cima alle scale».

L’opera della gradinata iniziò a prender vita negli Anni 50, il santuario della Madonna di Lourdes, come immaginato da un gonnese sulla sommità della collina, Carmine Deriu, grazie all’impegno del comitato e alle offerte, fu completato nel 2014.

