Madonna della strada, ladri al campus estivo: rubate le quote di iscrizione 

Ieri, nel secondo giorno di attività del “Summer Camp Estate ragazzi”, organizzato dall’Asd “Aiace Telamonio” nei locali della parrocchia Madonna della strada, a Mulinu Becciu, qualcuno ha rubato uno zaino con dentro un portafogli e un vecchio pc con relativo hard disk, le quote di iscrizione dei bambini, un borsone con dell’attrezzatura sportiva e due borse frigo con il pranzo dei piccoli partecipanti.

«Conosco tante famiglie del quartiere, posso mettere la mano sul fuoco sul fatto che non sia qualcuno della parrocchia, forse neanche di Mulinu Becciu, è un quartiere generalmente tranquillo», afferma Vincenzo Girau, organizzatore del campo estivo. «Chi fa un’azione del genere non ha niente da perdere. Il computer in sé vale 30 euro, come anche l’hard disk. Il valore del lavoro all’interno del computer invece non lo posso quantificare: sono 15 anni di lavori grafici e sportivi, sia dell’associazione che la mia personale, ma sono dati che non servono a nessuno».

Girau spiega quindi la dinamica dell’avvenimento: «Siamo ospiti negli spazi della parrocchia. Martedì all’ora di pranzo, ci siamo accorti che in un attimo di distrazione, una persona si è introdotta all’interno e ci ha derubati; la cosa che fa più male è il gesto». Chi ha accesso a questi spazi? «I cancelli sono aperti, ci sono due ingressi. Stavamo facendo un gioco e noi animatori entravamo e uscivamo: probabilmente c’era qualcuno che faceva da palo. Le famiglie sono scosse: questo è un ambiente tranquillo».

«Faccio un appello a chi sa dove si trova il materiale e può darci una mano. Dei dati non se ne fanno niente, ho già bloccato il conto e le carte. Se qualcuno sa qualcosa mi contatti: il mio numero è 338 5226170». Girau garantisce che le attività proseguiranno regolarmente fino al 12 settembre: calcio, basket, laboratori didattici e i giochi di una volta. Chi vuole può ancora iscriversi». Don Emanuele Mameli, parroco della Madonna della Strada, non accusa il quartiere: «Mulinu Becciu sta crescendo, ha tante potenzialità. Si tratta di un episodio isolato. Bisogna dare risalto a tutte le belle iniziative che si svolgono». Le indagini sono affidate ai carabinieri di Sant’Avendrace.