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Selargius.
29 settembre 2026 alle 00:27

Madonna della Strada, in mille alla cena finale 

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Oltre mille pasti serviti e una folla che ha animato il centro città. La festa della Madonna della Strada - organizzata dall’omonimo comitato e dall’associazione Ajò Selargius - anche quest’anno ha confermato il successo della manifestazione di fine estate.

«Una festa che come sempre ci ha regalato l’immagine di una città viva e unita, protagonista di un appuntamento diventato negli anni sempre più atteso, che unisce fede, condivisione e convivialità», il commento del sindaco Gigi Concu, condiviso dalla vice Gabriella Mameli e dall’assessora alla Cultura Sara Pilia. Nel pomeriggio la messa celebrata da don Ireneo Schirru, poi la cena con le tavolate nel tratto iniziale di via San Martino - per l’occasione chiuso al traffico e senza auto parcheggiate - sino alla serata dj che ha chiuso i festeggiamenti. Una ventata di modernità voluta dal comitato, rinnovato con la presenza di tanti giovani che - col resto del gruppo - portano avanti la tradizione con passione.

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