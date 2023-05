Madonna della salute, l’appello: «Partecipate tutti alla festa»  

Il comitato "Madonna della salute” vuole restituire alla festa che si svolgerà domenica il successo di un tempo. «Sa Festa manna per essere valorizzata e riportata al vecchio splendore ha bisogno di tutti. Se volete potrete partecipare alla processione di domenica con carretti, traccas o gruppi a piedi in costume sardo, saremo lieti di accogliervi tutti», è l’appello degli organizzatori a tutti i cittadini. «Per organizzare al meglio il corteo le persone interessate dovrebbero comunicarlo al comitato e per rendere più gioiosa la festa nella serata del sabato e nella giornata di domenica invitiamo tutti gli hobbisti a far domanda al Comune per esporre i loro manufatti». ( jo. ce. )

RIPRODUZIONE RISERVATA