Madonna della Grazie, torna il pellegrinaggio 

Ritorna, dopo diversi anni il pellegrinaggio in onore della Madonna delle Grazie. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Calasetta Antonello Puggioni che ha manifestato l’intenzione di riportare la tradizione alla partecipazione di un tempo. «Il prossimo 2 luglio - ha scritto il sindaco nei suoi profili social - dopo diversi anni, riprenderà, in onore della Madonna delle Grazie, il pellegrinaggio da Sant'Antioco a Calasetta. Per chi ha il piacere di partecipare l’incontro sarà alle ore 3 all'incrocio tra via Bolzano e via Calasetta in Sant’Antioco. Grazie a tutti per la partecipazione». Il rito prevede che i pellegrini di Sant’Antioco devoti alla Madonna delle Grazie, andranno a piedi a Calasetta per partecipare alla prima messa del mattino. Un usanza che prevede l’espressione delle devozione con preghiere che vengono recitate a voce alta nel tragitto che per decenni ha visto la partecipazione di centinaia di persone. All’arrivo nella chiesa di San Maurizio a Calasetta, la preghiera davanti al simulacro recentemente restaurato in attesa della prima messa. Anni fa, l’amministrazione comunale di Calasetta offriva la colazione ai pellegrini. (s. g.)

