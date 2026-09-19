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Quartucciu.
20 settembre 2026 alle 00:10

Madonna della Difesa, oggi le celebrazioni tra fede e musica 

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Entrano oggi nel vivo a Quartucciu i festeggiamenti in onore della Madonna della Difesa, organizzati dal Comitato stabile e dalla parrocchia di San Giorgio Martire. La giornata si aprirà alle 10 con la Messa solenne, nella chiesa di San Giorgio, e la predica di don Elvio Puddu, accompagnato dal coro parrocchiale.

Nel pomeriggio invece, spazio ai festeggiamenti civili. Si parte alle 17 con “La serata dei bambini”, animazione a cura di Animù, insieme alla prima edizione dei tornei di calcio balilla e freccette, grande novità di questa edizione. Alle 20, i partecipanti saliranno sul palco in piazza per le premiazioni, mentre alle 20.30 è in programma l’estrazione della lotteria della Madonna della Difesa. A chiudere la giornata alle 21.45, piazza Parrocchia diventerà una discoteca a cielo aperto con il Teenage Forever e lo spettacolo “Ti sblocco un ricordo”.

A pochi passi dalla piazza, alla DomusArT prosegue la 46esima Mostra artistica del pane e del dolce organizzata dalla Pro Loco di Quartucciu. L’esposizione sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 17,30 alle 22. Nel pomeriggio prevista la degustazione dei prodotti tipici locali, con la partecipazione di espositori e artigiani provenienti da diverse località della Sardegna.

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