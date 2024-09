Madonna della Difesa, è festa 

Fede, tradizione, musica e spettacoli: Donori si prepara a rendere omaggio alla Madonna della Difesa con tre giorni di festa. Si parte domani con la tradizionale processione verso la chiesa campestre a circa un chilometro dal paese. Alle 21,30, in piazza dei Caduti, spettacolo di cabaret con Ignazio Deligia.

Musica e spettacoli anche domenica: alle 11, il concerto del coro polifonico Sa Defenza e nel pomeriggio l’animazione per bambini. In serata spettacolo pirotecnico e dj set con musica anni ’90. Lunedì il rientro in parrocchia del simulacro ligneo della Madonna (che dopo la festa sarà restaurato grazie al contributo dei fedeli) seguito dai suonatori di launeddas, i gruppi folk di Donori, Dolianova, Guasila e Monastir. Alle 22 musica in piazza con il dj Luca Martelli. Domenica l’Ottava con la processione per le vie del paese. (c. z.)

