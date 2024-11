Madonna del Rosario, ottanta nuovi alberi nella terrazza 

Ottanta giovani arbusti sono stati messi a dimora ieri pomeriggio nella terrazza che dalla piazza della chiesa Madonna del Rosario si affaccia sulla via Nazionale grazie alla (buona) azione congiunta della associazione Sa Cumpangia de su Cumprìngiu, del gruppo scout Madonna del Rosario e dei cittadini che hanno aderito alla iniziativa. «Abbiamo scelto il sabato più vicino alla Giornata mondiale dell’albero, che si è tenuta giovedì scorso, in modo da poter coinvolgere gli scout e i ragazzi che il sabato sono liberi da impegni scolastici», spiega Marco Leo, uno dei fondatori dell’associazione che da anni si occupa di divulgare il rispetto per la natura e il territorio.

Il panorama sulla via Nazionale, migliorato dalla macchia mediterranea, regala nuova linfa vitale non solo alla vista ma anche al benessere generale, dato il potere purificante degli alberi. «Con il benestare dell'amministrazione comunale – anticipa Leo – abbiamo intenzione di piantare altri pini nella zona panoramica, colpita tanti anni fa da incendi e a breve ufficializzeremo una giornata di messa a dimora di alcuni alberi con i ragazzi della quinta elementare. Nonostante la non più giovane età dei componenti sa Cumpangìa, abbiamo una gran voglia di piantare ancora tanti alberi e di trasmettere questa passione alle nuove generazioni».

