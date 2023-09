Madonna del Rimedio, una fede senza tempo Domani grande festa 

Domani è il gran giorno di fede. Oristano e la Sardegna festeggiano la ricorrenza della Beata Vergine del Rimedio, “remediu pro dogni male”. Da oltre 600 anni migliaia di fedeli accorrono alla basilica per chiedere grazia e protezione a Maria, incoronata 71 anni fa dal cardinale Tedeschini «in un tripudio di folla» come raccontavano le cronache di allora. Nostra Signora del Rimedio è il gancio celeste che ha sorretto gli oristanesi durante le guerre, li ha sollevati dalle malattie e dalla solitudine; è stata la sorgente perenne che ha ristorato la sete di giustizia e continua ad alimentare la speranza di periodi di serenità. Oggi nel 71esimo anniversario dell’Incoronazione le messe saranno celebrate alle 7; 8.30; 10 e 11.30. Alle 17.30 i Vespri, alle 18 la messa per le famiglie e alle 21 la celebrazione conclusiva. Domani grande festa e come tradizione saranno migliaia i fedeli che arriveranno da ogni parte dell’Isola per pregare e chiedere lavoro, salute e pace. Dalle 5 ogni ora fino a mezzogiorno nella basilica saranno celebrate le messe, alle 17 la celebrazion e pomeridiana, poi alle 18. 30 nel piazzale della basilica la messa concelebrata e presieduta dall’arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba Roberto Carboni. Alle 21 l’ultima messa. La giornata di sabato sarà dedicata ai malati: messe dalle 7 fino alle 12. Alle 17 la messa per i malati presieduta da padre Gianluca Longobardi, delegato diocesano per la pastorale sanitaria. Alle 18.30 e alle 20 le ultime celebrazioni. Si chiude alle 21 con un concerto.

RIPRODUZIONE RISERVATA